Медведев поддержал Трампа, поделившего весь мир на врагов и друзей

С подходом американского лидера Дональда Трампа, поделившего мир на врагов и друзей Америки, можно согласиться, заявил председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«Он всех поделил на две колонки. Говорит: “Это вот — наши друзья. Вот мы с ними работаем, мы им пошлины снижаем. А это наши враги. Мы с ними не работаем”. Причем сделал это настолько нахраписто, отнеся к врагам в том числе отдельных участников Североатлантического альянса, что те обалдели просто от этого», — сказал он при обсуждении народной программы «ЕР».
Медведев обратил внимание, что Трамп причислил к врагам тех, кто не укладывается в его картину мира.
При этом председатель партии сказал, что особого восхищения линия, которую ведет Трамп, у него не вызывает.
«Парень он такой весьма экстравагантный Да и опыта у него, откровенно сказать, государственного немного. Он бизнесмен, известный», — сказал Медведев.
Ранее Медведев заявил, что Трамп стремится не только оставить неизгладимый след в истории, но и достичь уровня влияния, сравнимого с тем, что есть у президента России Владимира Путина.