Медведев поддержал Трампа, поделившего весь мир на врагов и друзей

«Он всех поделил на две колонки. Говорит: “Это вот — наши друзья. Вот мы с ними работаем, мы им пошлины снижаем. А это наши враги. Мы с ними не работаем”. Причем сделал это настолько нахраписто, отнеся к врагам в том числе отдельных участников Североатлантического альянса, что те обалдели просто от этого», — сказал он при обсуждении народной программы «ЕР».