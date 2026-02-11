Ричмонд
Медведев поддержал Трампа, поделившего весь мир на врагов и друзей

Зампредседателя Совбеза сказал, что особого восхищения линия американского лидера у него не вызывает.

Источник: Аргументы и факты

С подходом американского лидера Дональда Трампа, поделившего мир на врагов и друзей Америки, можно согласиться, заявил председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Он всех поделил на две колонки. Говорит: “Это вот — наши друзья. Вот мы с ними работаем, мы им пошлины снижаем. А это наши враги. Мы с ними не работаем”. Причем сделал это настолько нахраписто, отнеся к врагам в том числе отдельных участников Североатлантического альянса, что те обалдели просто от этого», — сказал он при обсуждении народной программы «ЕР».

Медведев обратил внимание, что Трамп причислил к врагам тех, кто не укладывается в его картину мира.

При этом председатель партии сказал, что особого восхищения линия, которую ведет Трамп, у него не вызывает.

«Парень он такой весьма экстравагантный Да и опыта у него, откровенно сказать, государственного немного. Он бизнесмен, известный», — сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Трамп стремится не только оставить неизгладимый след в истории, но и достичь уровня влияния, сравнимого с тем, что есть у президента России Владимира Путина.

