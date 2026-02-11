Медведев объяснил несоблюдение политеса словами «Не в МИД работаю»

«Да, есть политес, дипломатическая риторика. Вы знаете, я её далеко не всегда придерживаюсь, я не в Министерстве иностранных дел работаю», — сказал политик.
По его словам, специальная военная операция помогла России понять, кто является подлинным другом, а кто — нет. Медведев назвал это «точкой истины», которая должна стать основой для пересмотра системы международных контактов.
Ранее Медведев выразил уверенность, что государства и политики, которые сегодня критикуют Россию, в будущем сами будут стремиться восстановить отношения. По словам политика, по мере приближения специальной военной операции «к определённому историческому периоду» ситуация может измениться. Он отметил, что не говорит о завершении конфликта или его итогах, но считает неизбежным пересмотр позиций со стороны оппонентов.
