Медведев объяснил несоблюдение политеса словами «Не в МИД работаю»

Зампред Совета безопасности России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев с иронией заметил, что в своих заявлениях о международных отношениях не всегда придерживается дипломатической риторики. Об этом он заявил на встрече, посвящённой формированию народной программы партии.

Источник: Life.ru

«Да, есть политес, дипломатическая риторика. Вы знаете, я её далеко не всегда придерживаюсь, я не в Министерстве иностранных дел работаю», — сказал политик.

По его словам, специальная военная операция помогла России понять, кто является подлинным другом, а кто — нет. Медведев назвал это «точкой истины», которая должна стать основой для пересмотра системы международных контактов.

Ранее Медведев выразил уверенность, что государства и политики, которые сегодня критикуют Россию, в будущем сами будут стремиться восстановить отношения. По словам политика, по мере приближения специальной военной операции «к определённому историческому периоду» ситуация может измениться. Он отметил, что не говорит о завершении конфликта или его итогах, но считает неизбежным пересмотр позиций со стороны оппонентов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

