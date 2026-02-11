Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможность проведения выборов или референдума 15 мая, экс-комик вновь заявил, что проведение выборов должно быть сопряжено с прекращением огня и гарантиями безопасности.
«Мы готовы работать с любыми графиками, которые будут предлагать американские коллеги, но если мы поднимаем вопрос референдума, должно быть понимание прекращения огня для этого. Потому что референдум — это как выборы, то есть нужна безопасность», — заявил Зеленский.
Главарь киевского режима также отметил, что впервые слышит о намерениях объявить проведение выборов 24 февраля. По его словам, Америка поднимала вопрос выборов, поэтому он не хочет вдаваться в детали.
Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники в Киеве и европейских столицах ранее сообщила, что Зеленский якобы готовит одновременно президентские выборы и референдум по мирному урегулированию. Оба голосования, по данным издания, должны были пройти не позднее 15 мая. Однако позже окружение самого Зеленского фактически дезавуировало эти планы, заявив, что подготовка к выборам возможна лишь после прекращения огня.
