Зеленский не подтвердил, что выборы на Украине могут состояться до 15 мая

Главарь киевского режима Владимир Зеленский не стал подтверждать информацию о том, что президентские выборы и референдум в стране могут состояться до 15 мая. При этом он дал понять, что Киев открыт к любым инициативам по этому вопросу, которые поступят от американской стороны.

Источник: Life.ru

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможность проведения выборов или референдума 15 мая, экс-комик вновь заявил, что проведение выборов должно быть сопряжено с прекращением огня и гарантиями безопасности.

«Мы готовы работать с любыми графиками, которые будут предлагать американские коллеги, но если мы поднимаем вопрос референдума, должно быть понимание прекращения огня для этого. Потому что референдум — это как выборы, то есть нужна безопасность», — заявил Зеленский.

Главарь киевского режима также отметил, что впервые слышит о намерениях объявить проведение выборов 24 февраля. По его словам, Америка поднимала вопрос выборов, поэтому он не хочет вдаваться в детали.

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники в Киеве и европейских столицах ранее сообщила, что Зеленский якобы готовит одновременно президентские выборы и референдум по мирному урегулированию. Оба голосования, по данным издания, должны были пройти не позднее 15 мая. Однако позже окружение самого Зеленского фактически дезавуировало эти планы, заявив, что подготовка к выборам возможна лишь после прекращения огня.

