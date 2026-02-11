«Я не в МИД работаю»: Медведев пошутил над тем, что не всегда соблюдает дипломатическую риторику

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил на тему того, что не всегда соблюдает дипломатическую риторику в своих политических высказываниях. Об этом он рассказал на встрече по формированию народной программы партии «Единая Россия».
«Да, есть политес, дипломатическая риторика. Вы знаете, я ее далеко не всегда придерживаюсь, я не в Министерстве иностранных дел работаю», — с улыбкой подчеркнул Медведев.
По словам политика, его грубые замечания могут стать «точкой истины» для пересмотра Россией набора международных связей.
Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Медведев раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за унижение лидеров Евросоюза. Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что заявления бывшего комика должны были закончиться поркой.