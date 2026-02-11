Вашингтон
Медведев призвал пересмотреть реестр друзей РФ, поставщиков и контрагентов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости пересмотра реестра партнёров и поставщиков страны. Об этом он сообщил во время обсуждения народной программы «Единой России».

Политик отметил, что у всех есть свои предпочтения и иллюзии, но существуют границы, за которые заступать нельзя. В связи с этим Медведев призвал пересмотреть подход к внешним связям.

«У нас у всех всегда есть иллюзии какие-то, свои предпочтения. Но есть моменты, есть такие линии, за которые мы снова заступать не должны. За ними распад страны. Как бы это больно сейчас не звучало. Я просто к тому, что и реестр наших поставщиков, друзей, контрагентов — его тоже надо переверстать», — призвал зампред Совета безопасности РФ.

По его словам, работа над реестром требует повышенного внимания и жёстких критериев.

Ранее Дмитрий Медведев, выступая на старте работы над народной программой «Единой России», заявил, что для всех граждан, любящих страну, нет сейчас задачи важнее победы на СВО. Он подчеркнул, что победа необходима не сама по себе, а как основа для будущего развития государства. По мнению политика, это понимание объединяет всех, кто искренне переживает за судьбу России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

