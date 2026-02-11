Медведев призвал пересмотреть реестр друзей РФ, поставщиков и контрагентов

«У нас у всех всегда есть иллюзии какие-то, свои предпочтения. Но есть моменты, есть такие линии, за которые мы снова заступать не должны. За ними распад страны. Как бы это больно сейчас не звучало. Я просто к тому, что и реестр наших поставщиков, друзей, контрагентов — его тоже надо переверстать», — призвал зампред Совета безопасности РФ.