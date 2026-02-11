Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский не подтвердил проведение выборов на Украине до 15 мая

Зеленский не исключил проведение выборов и референдума на Украине, но только при гарантиях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не может подтвердить проведение президентских выборов и референдума до 15 мая, сообщает издание «Новости Live». Он подчеркнул, что Киев готов рассмотреть любые предложения со стороны США, но при гарантиях безопасности.

«Мы готовы работать с любыми графиками, которые будут предлагать американские коллеги, но если поднимаем вопрос референдума, должно быть понимание прекращения огня для этого», — сказал Зеленский. По его словам, детали возможного голосования будут обсуждаться с учетом «законодательно закрепленных условий» и обеспечения возможности голосовать военнослужащим.

Ранее Financial Times сообщал, что Украина якобы планирует выборы под давлением США и проведение референдума по мирному соглашению. Однако Артур Демчук, завкафедрой сравнительной политологии МГУ, считает, что разговоры о выборах и референдуме на Украине могут быть частью стратегии Зеленского, позволяющей «умыть руки». Он использует голосование как инструмент давления на Запад и способ легитимизировать возможные уступки России при сохранении собственной власти.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше