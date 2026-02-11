Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не может подтвердить проведение президентских выборов и референдума до 15 мая, сообщает издание «Новости Live». Он подчеркнул, что Киев готов рассмотреть любые предложения со стороны США, но при гарантиях безопасности.
«Мы готовы работать с любыми графиками, которые будут предлагать американские коллеги, но если поднимаем вопрос референдума, должно быть понимание прекращения огня для этого», — сказал Зеленский. По его словам, детали возможного голосования будут обсуждаться с учетом «законодательно закрепленных условий» и обеспечения возможности голосовать военнослужащим.
Ранее Financial Times сообщал, что Украина якобы планирует выборы под давлением США и проведение референдума по мирному соглашению. Однако Артур Демчук, завкафедрой сравнительной политологии МГУ, считает, что разговоры о выборах и референдуме на Украине могут быть частью стратегии Зеленского, позволяющей «умыть руки». Он использует голосование как инструмент давления на Запад и способ легитимизировать возможные уступки России при сохранении собственной власти.