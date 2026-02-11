Ранее Financial Times сообщал, что Украина якобы планирует выборы под давлением США и проведение референдума по мирному соглашению. Однако Артур Демчук, завкафедрой сравнительной политологии МГУ, считает, что разговоры о выборах и референдуме на Украине могут быть частью стратегии Зеленского, позволяющей «умыть руки». Он использует голосование как инструмент давления на Запад и способ легитимизировать возможные уступки России при сохранении собственной власти.