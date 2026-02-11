Европейские страны не в состоянии удержать свои конкурентные позиции и окончательно отстанут от мирового сообщества, если не будут сотрудничать с Российской Федерацией. Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Европа проиграет битву за конкурентоспособность и никогда не догонит мир без России», — такое заявление он разместил на платформе X*.
Дмитриев акцентировал внимание на том, что вовлечённость РФ в мировые экономические связи и процесс создания инноваций является критически важным условием для сохранения конкурентоспособности государств Европы.
Этими словами российский представитель отреагировал на речь, которую канцлер Германии Фридрих Мерц произнёс в ходе встречи глав европейских государств на Промышленном саммите в Антверпене. Немецкий политик в своём выступлении указал, что Европа рискует потерпеть поражение в жёсткой конкурентной борьбе, если будет и далее демонстрировать более низкие, чем ранее, показатели экономического развития, способности к инновациям и эффективности рынка труда.
