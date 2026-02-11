Дмитриев: Европа не способна сохранить конкурентоспособность без РФ

Этими словами российский представитель отреагировал на речь, которую канцлер Германии Фридрих Мерц произнёс в ходе встречи глав европейских государств на Промышленном саммите в Антверпене. Немецкий политик в своём выступлении указал, что Европа рискует потерпеть поражение в жёсткой конкурентной борьбе, если будет и далее демонстрировать более низкие, чем ранее, показатели экономического развития, способности к инновациям и эффективности рынка труда.