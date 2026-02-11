N1: Вучич пришел в ярость из-за докладов по развитию Сербии, сделанных ИИ

Президент Сербии Александр Вучич пришел в ярость после того, как получил правительственные доклады, выполненные с использованием искусственного интеллекта, передает N1.
По данным издания, Александр Вучич запросил доклады о программе развития Сербии до 2030 и 2035 годов. Однако получил от правительства предложения, разработанные с помощью ИИ.
«Очевидцы, присутствовавшие при получении президентом Вучичем плана, созданного с помощью искусственного интеллекта, говорят, что давно не видели его таким разгневанным», — сказано в публикации.
Ранее в МВД рассказали, как распознать документы, созданные нейросетью.
