N1: Вучич пришел в ярость из-за докладов по развитию Сербии, сделанных ИИ

Александр Вучич получил от правительства доклады, выполненные с использованием ИИ.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич пришел в ярость после того, как получил правительственные доклады, выполненные с использованием искусственного интеллекта, передает N1.

По данным издания, Александр Вучич запросил доклады о программе развития Сербии до 2030 и 2035 годов. Однако получил от правительства предложения, разработанные с помощью ИИ.

«Очевидцы, присутствовавшие при получении президентом Вучичем плана, созданного с помощью искусственного интеллекта, говорят, что давно не видели его таким разгневанным», — сказано в публикации.

Ранее в МВД рассказали, как распознать документы, созданные нейросетью.

С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
