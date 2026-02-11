Бессент: США стягивают дополнительные военные силы к Ирану

По словам Бессента, президент США полагает, что после американских ударов по иранским ядерным объектам США могут заключить намного более выгодную сделку с Тегераном, решение по этому вопросу остается за властями Ирана. Глава американского Минфина также выступил с утверждением, что Иран якобы понимает лишь «грубую силу, будь то на финансовых рынках или в военной сфере».