Бессент: США стягивают дополнительные военные силы к Ирану

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Пентагон отдал распоряжение второй авианосной группе готовиться к развертыванию на Ближнем Востоке. «Президент [США Дональд Трамп] и министр Хегсет направляют дополнительные военные силы и средства к Ирану», — сказал министр финансов в интервью телеканалу Fox News.
По словам Бессента, президент США полагает, что после американских ударов по иранским ядерным объектам США могут заключить намного более выгодную сделку с Тегераном, решение по этому вопросу остается за властями Ирана. Глава американского Минфина также выступил с утверждением, что Иран якобы понимает лишь «грубую силу, будь то на финансовых рынках или в военной сфере».
26 января в Вашингтоне заявили, что в сторону Ирана направляется «огромная армада». Американская сторона выразила надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. В США предупредили, что «следующая атака будет еще хуже», имея в виду удары по исламской республике летом 2025 года, и призвали «не дать этому случиться».
Новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана прошел 6 февраля в столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.