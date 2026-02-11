Ричмонд
В Грузии заявили о готовности ЕС ввести танки в страну «ради демократии»

Шалва Папуашвили заявил, что Европа готова отправить в Грузию танки для «установления демократии».

Некоторые лидеры Европы готовы отправить в Грузию танки для «установления демократии», хотя подобные действия невозможны. Такое заявление сделал 11 февраля спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«Когда я смотрю на некоторых людей в Брюсселе и некоторых столицах, я понимаю, что если бы у них была воля, они бы ввезли в Грузию танки для установления демократии, а не просто санкций», — цитирует политика Первый канал Грузии.

Председатель парламента также подчеркнул, что действия руководства Евросоюза показали грузинскому обществу существенное расхождение в базовых ценностях и подходах.

Ранее, в конце декабря 2025 года, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что Евросоюз эксплуатировал перспективу евроинтеграции страны как рычаг для шантажа и оказания давления. По его словам, политика «открытых дверей» НАТО превратилась в «политику сквозняка», где вопрос сближения с Европой служил исключительно инструментом для принуждения Тбилиси.

