Дмитриев: Европа не сможет сохранять конкурентоспособность без России

Дмитриев заявил, что Европа никогда не догонит мир без поддержки конкурентоспособности со стороны России.

Источник: Комсомольская правда

Европа не сможет сохранить свою конкурентоспособность без помощи России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Европа проиграет битву за конкурентоспособность и никогда не догонит мир без России», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

По словам Дмитриева, участие России в глобальной экономике и инновационных процессах имеет особую значимость, поскольку поддерживает конкурентоспособность стран Европы. Так глава РФПИ прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном крахе ЕС из-за отставания темпов экономического роста.

Ранее KP.RU сообщал, что ведущая экономика Европы столкнулась с серьезными проблемами. В начале 2026 года Германию накрыла огромная волна безработицы — почти 3 млн человек потеряли свои рабочие места.

