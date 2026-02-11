Ричмонд
Рютте сослался на РФ и Китай, отказавшись раскрывать детали нового проекта НАТО

Глава Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что не может огласить подробности задач «Арктического часового», поскольку его слушают в России и Китае.

Источник: Life.ru

«Я тут не всем могу поделиться с вами, потому что, что бы я вам ни сказал дальше, это слишком бы информировало людей в Москве и Пекине», — высказался генсек НАТО в ответ на просьбу журналистов рассказать подробности нового проекта альянса под названием «Арктический часовой», который был запущен 11 февраля и будет включать в себя многоцелевые учения государств блока в Арктике с участием десятков тысяч человек.

Напомним, с инициативой об операции выступила Великобритания. Министр иностранных дел Иветт Купер пояснила, что данный формат должен стать аналогом уже существующих миссий «Восточный часовой» и «Балтийский часовой», распространив их логику на северные широты. Она отметила, что арктические угрозы затрагивают целый ряд стран-членов альянса и требуют коллективного подхода.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

