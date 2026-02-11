Владимир Зеленский заявил прессе о готовности Украины к переговорам, правда, не без ограничений. Как пишет KP.RU, в беседе с прессой он сообщил:
«Мы готовы поддержать предложения США встретиться на любых территориях Америки, Европы, нейтральной страны — любых государств, кроме РФ и Беларуси».
Также Зеленский добавил, что контакты сторон должны привести к результату.
Кстати, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о личных качествах Зеленского. А еще замечал: Зеленским управляют и говорят, кого убрать.