Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, но не в Беларуси или Росcии

Зеленский сделал новое заявление о переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский заявил прессе о готовности Украины к переговорам, правда, не без ограничений. Как пишет KP.RU, в беседе с прессой он сообщил:

«Мы готовы поддержать предложения США встретиться на любых территориях Америки, Европы, нейтральной страны — любых государств, кроме РФ и Беларуси».

Также Зеленский добавил, что контакты сторон должны привести к результату.

Кстати, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о личных качествах Зеленского. А еще замечал: Зеленским управляют и говорят, кого убрать.

