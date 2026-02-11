А ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили высказал мнение, что Европейский союз, если бы имел такую возможность, мог бы ввести танки в Грузию под предлогом «насаждения демократии». По его словам, Брюссель и некоторые страны ЕС «очень хотят» такого развития событий, но не имеют такой возможности. Как утверждает Папуашвили, Грузия превзошла страны Европы по экономике и государственным институтам.