Каллас: ЕС определил два учебных центра на Украине для подготовки боевиков ВСУ

Евросоюз определил два учебных центра на территории Украины, которые могут быть использованы для подготовки украинских бойцов. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Источник: Life.ru

«Мы обсуждаем подготовку украинских солдат, в том числе на территории Украины. Мы определили два учебных центра, которые могли бы быть использованы для этой цели», — сказала Каллас.

А ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили высказал мнение, что Европейский союз, если бы имел такую возможность, мог бы ввести танки в Грузию под предлогом «насаждения демократии». По его словам, Брюссель и некоторые страны ЕС «очень хотят» такого развития событий, но не имеют такой возможности. Как утверждает Папуашвили, Грузия превзошла страны Европы по экономике и государственным институтам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

