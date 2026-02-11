Эпоха дешевой российской энергии закончилась в 2022 году, и этот процесс необратим. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на Европейском промышленном саммите в Антверпене.
«Дешевая российская энергетика закончилась в 2022 году. И обратного пути нет. И это первый момент, который следует принять во внимание», — отметил французский лидер.
Макрон уточнил, что изменения носят структурный характер и не являются временным потрясением. Он также указал, что европейским странам больше не стоит рассматривать Китай как основной рынок для своего экспорта.
Ранее KP.RU писал, что страны ЕС достигли предварительного соглашения об отказе от импорта российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа. Полное прекращение поставок СПГ ожидается к концу 2026 года.
Как отмечал президент России Владимир Путин, Европа сама себе наносит ущерб, отказываясь от российских энергоносителей. По его словам, недружественные страны постоянно пытаются навредить российской экономике, но в итоге страдают сами.