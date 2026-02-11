Вашингтон
На закупку боеприпасов для Украины по чешской инициативе собрали лишь €1,4 млрд

Чешская программа по обеспечению Украины боеприпасами предусматривает закупку снарядов на пять миллиардов евро, однако удалось собрать лишь 1,4 миллиарда евро. Об этом агентству Reuters рассказал высокопоставленный чиновник.

Источник: Life.ru

В проекте участвуют Германия, Дания, Нидерланды, чешские вооружённые силы и производители оружия. Цель инициативы — обеспечить Украину крупнокалиберными артиллерийскими снарядами и частично компенсировать её недостаток.

Чиновник отметил, что общий объём боеприпасов на мировом рынке оценивается в 16 миллиардов евро. В рамках инициативы НАТО планирует направить пять миллиардов евро на закупку сотен тысяч артиллерийских снарядов, но страны ЕС на сегодня выделили лишь 1,4 миллиарда евро.

А ранее Япония приняла решение выделить ещё 3,8 миллиона долларов на программу ЮНЕСКО для Украины. Общий объём финансирования со стороны Японии составит 40% от средств проекта. Поддержка касается восстановления Украины в областях культуры, образования, коммуникаций и информации. На сегодня организация собрала более 75 миллионов долларов на свою программу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

