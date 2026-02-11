На закупку боеприпасов для Украины по чешской инициативе собрали лишь €1,4 млрд

А ранее Япония приняла решение выделить ещё 3,8 миллиона долларов на программу ЮНЕСКО для Украины. Общий объём финансирования со стороны Японии составит 40% от средств проекта. Поддержка касается восстановления Украины в областях культуры, образования, коммуникаций и информации. На сегодня организация собрала более 75 миллионов долларов на свою программу.