На закупку боеприпасов для Украины по чешской инициативе собрали лишь €1,4 млрд

В проекте участвуют Германия, Дания, Нидерланды, чешские вооружённые силы и производители оружия. Цель инициативы — обеспечить Украину крупнокалиберными артиллерийскими снарядами и частично компенсировать её недостаток.
А ранее Япония приняла решение выделить ещё 3,8 миллиона долларов на программу ЮНЕСКО для Украины. Общий объём финансирования со стороны Японии составит 40% от средств проекта. Поддержка касается восстановления Украины в областях культуры, образования, коммуникаций и информации. На сегодня организация собрала более 75 миллионов долларов на свою программу.
