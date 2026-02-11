Вашингтон
Министр финансов США заявил о готовности снять санкции с российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность снятия санкционных ограничений с российской нефти в случае мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

В интервью телеканалу Fox News он заявил, что заключение мирных соглашений, а также урегулирование ситуаций с Венесуэлой и Ираном позволит вывести на глобальный рынок значительные объёмы энергоносителей, которые в настоящее время находятся под санкциями.

По его мнению, это приведёт к существенному снижению цен на нефть в мире.

Ранее в Европе признали, что больше не могут рассчитывать на доступные российские энергоносители.

