Орбан выступил за партнёрство с Украиной вместо её членства в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил с категоричным неприятием идеи вступления Украины в Европейский Союз. По его мнению, подобный шаг обернётся прямым военным столкновением.

Источник: Life.ru

«Принятие Украины в ЕС ввергнет Европу в войну. Мы не против сотрудничества, но членство в ЕС — это неверный путь. Стратегическое партнёрство, а не членство, — это ответственный выбор», — написал он в соцсети X.

Заявление Орбана прозвучало на фоне публикаций о намерениях Брюсселя предоставить Киеву частичный доступ к механизмам объединения уже в 2027 году. Как ранее сообщала газета Politico, разработанный план из пяти пунктов позволяет обойти возможное сопротивление Венгрии — авторы рассчитывают, что партия Орбана может уступить власть по итогам апрельских выборов.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием план по ускоренному приёму Украины в Евросоюз, который предполагает её членство уже в 2027 году. Политик обратил внимание на разработанный «план из пяти шагов», который предусматривает сверхбыстрое вступление Украины за 10 месяцев — даже в случае её неготовности. Ключевым пунктом он назвал попытку сделать членство Киева «необратимым». Политик предупредил, что Украина в составе ЕС обернётся для европейцев полным социальным и культурным демпингом, разорительными бюджетными выплатами и фактическим переносом боевых действий на территорию союза.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

