Орбан выступил за партнёрство с Украиной вместо её членства в ЕС

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием план по ускоренному приёму Украины в Евросоюз, который предполагает её членство уже в 2027 году. Политик обратил внимание на разработанный «план из пяти шагов», который предусматривает сверхбыстрое вступление Украины за 10 месяцев — даже в случае её неготовности. Ключевым пунктом он назвал попытку сделать членство Киева «необратимым». Политик предупредил, что Украина в составе ЕС обернётся для европейцев полным социальным и культурным демпингом, разорительными бюджетными выплатами и фактическим переносом боевых действий на территорию союза.