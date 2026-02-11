Посол Степанов оценил перспективы нормализации отношений РФ и Канады

По словам Олега Степанова, между Москвой и Оттавой нет двусторонних отношений в их классическом смысле. Он отметил, что сейчас речь, по сути, идет только об эпизодических контактах, которые осуществляются по линии посольств и по узкому набору тематических сюжетов, аспектам безопасности дипломатического присутствия.