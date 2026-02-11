Посол Степанов оценил перспективы нормализации отношений РФ и Канады

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что Канада инициативно пошла на разрушение отношений с Россией, перспективы их стабилизации пока не просматриваются, пишет РИА Новости.
«Оттава инициативно пошла на их разрушение. Перспективы стабилизации не просматриваются даже на долгосрочном горизонте», — заявил собеседник агентства.
По словам Олега Степанова, между Москвой и Оттавой нет двусторонних отношений в их классическом смысле. Он отметил, что сейчас речь, по сути, идет только об эпизодических контактах, которые осуществляются по линии посольств и по узкому набору тематических сюжетов, аспектам безопасности дипломатического присутствия.
Ранее сообщалось, что Канада ввела дополнительные санкции в отношении РФ. Ограничения затронули 13 физических и 11 юридических лиц.