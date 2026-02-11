Вашингтон
Посол Степанов оценил перспективы нормализации отношений РФ и Канады

Посол Олег Степанов заявил, что сейчас между Россией и Канадой нет двусторонних отношений в их классическом смысле.

Источник: Аргументы и факты

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что Канада инициативно пошла на разрушение отношений с Россией, перспективы их стабилизации пока не просматриваются, пишет РИА Новости.

«Оттава инициативно пошла на их разрушение. Перспективы стабилизации не просматриваются даже на долгосрочном горизонте», — заявил собеседник агентства.

По словам Олега Степанова, между Москвой и Оттавой нет двусторонних отношений в их классическом смысле. Он отметил, что сейчас речь, по сути, идет только об эпизодических контактах, которые осуществляются по линии посольств и по узкому набору тематических сюжетов, аспектам безопасности дипломатического присутствия.

Ранее сообщалось, что Канада ввела дополнительные санкции в отношении РФ. Ограничения затронули 13 физических и 11 юридических лиц.