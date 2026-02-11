Предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас составить список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта является «филькиной грамотой». Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
«У главы европейской дипломатии видимо реальность и личное мнение кардинально расходится. Ее список требований — очередное бумагомарание и “филькина грамота”, — сказал депутат в интервью РИА Новости.
Белик отметил, что Россия не собирается учитывать ультимативные требования европейцев в вопросе мирных переговоров по Украине. Он добавил, что Каллас следовало бы прекратить спекуляции на теме урегулирования конфликта.
Ранее KP.RU писал, что Россия поставит Каллас на место за ее высказывания о предполагаемых уступках Москвы в пользу Брюсселя. Британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что главе дипломатии ЕС не следовало бы строить иллюзий по поводу реакции Москвы.