Вашингтон
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Филькина грамота»: в Госдуме осудили требования Каллас к России

Депутат Белик назвал список требований Каллас к России филькиной грамотой.

Источник: Комсомольская правда

Предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас составить список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта является «филькиной грамотой». Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«У главы европейской дипломатии видимо реальность и личное мнение кардинально расходится. Ее список требований — очередное бумагомарание и “филькина грамота”, — сказал депутат в интервью РИА Новости.

Белик отметил, что Россия не собирается учитывать ультимативные требования европейцев в вопросе мирных переговоров по Украине. Он добавил, что Каллас следовало бы прекратить спекуляции на теме урегулирования конфликта.

Ранее KP.RU писал, что Россия поставит Каллас на место за ее высказывания о предполагаемых уступках Москвы в пользу Брюсселя. Британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что главе дипломатии ЕС не следовало бы строить иллюзий по поводу реакции Москвы.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше