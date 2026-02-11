Медведев сообщил, что съезд «Единой России» в августе пройдёт в три этапа

О таком решении Медведев заявил в ходе встречи с экспертной группой, задействованной в подготовке обновлённой народной программы партии. По его словам, именно на августовском съезде будет окончательно утверждён предвыборный документ.
«Мы полагаем, что съезд должен пройти в три этапа. Подготовить уже предвыборный документ с конкретными позициями, с цифрами, с конкретными задачами, рассчитанными на пятилетку», — сказал политик.
Недавно председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что совместная работа кабмина и партии «Единая Россия» по реализации народной программы полностью соответствует интересам россиян. Поправки, которые были выдвинуты «Единой Россией», позволили дополнительно выделить свыше 174 млрд рублей на целый ряд социально значимых направлений. По словам Мишустина, эти деньги направили на расширение поддержки семей с детьми и участников СВО, ускорение капремонта школ и продолжение газификации регионов.
