Медведев сообщил, что съезд «Единой России» в августе пройдёт в три этапа

Председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о формате проведения предстоящего партийного съезда. Мероприятие состоится в августе 2026 года и пройдёт в три этапа.

Источник: Life.ru

О таком решении Медведев заявил в ходе встречи с экспертной группой, задействованной в подготовке обновлённой народной программы партии. По его словам, именно на августовском съезде будет окончательно утверждён предвыборный документ.

«Мы полагаем, что съезд должен пройти в три этапа. Подготовить уже предвыборный документ с конкретными позициями, с цифрами, с конкретными задачами, рассчитанными на пятилетку», — сказал политик.

Недавно председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что совместная работа кабмина и партии «Единая Россия» по реализации народной программы полностью соответствует интересам россиян. Поправки, которые были выдвинуты «Единой Россией», позволили дополнительно выделить свыше 174 млрд рублей на целый ряд социально значимых направлений. По словам Мишустина, эти деньги направили на расширение поддержки семей с детьми и участников СВО, ускорение капремонта школ и продолжение газификации регионов.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

