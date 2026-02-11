Евросоюз вместо предоставления Украине многомиллиардного кредита мог бы вернуть России замороженные активы в рамках мирного урегулирования. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«ЕС мог бы предложить России вернуть замороженные активы в качестве меры деэскалации в рамках подготовки к мирным переговорам по прекращению конфликта. Вместо этого он заявляет о “праве использовать российские активы в будущем на благо Украины”, — написал политик в соцсети X.
Мема отметил, что ЕС продолжает «стратегию провала». Политик добавил, что выбранный ЕС путь приведет к большему страданию для украинцев и экономическому кризису для европейцев.
Ранее KP.RU писал, что Москва не собирается мириться с ситуацией вокруг заморозки и использования российских активов в Европе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае, если ЕС действительно решит украсть активы, Россия может рассматривать это как повод для объявления войны.