«Меры деэскалации»: в Финляндии призывают ЕС вернуть украденные российские активы

Мема: ЕС мог бы вернуть России активы вместо выделения кредита Украине.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз вместо предоставления Украине многомиллиардного кредита мог бы вернуть России замороженные активы в рамках мирного урегулирования. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«ЕС мог бы предложить России вернуть замороженные активы в качестве меры деэскалации в рамках подготовки к мирным переговорам по прекращению конфликта. Вместо этого он заявляет о “праве использовать российские активы в будущем на благо Украины”, — написал политик в соцсети X.

Мема отметил, что ЕС продолжает «стратегию провала». Политик добавил, что выбранный ЕС путь приведет к большему страданию для украинцев и экономическому кризису для европейцев.

Ранее KP.RU писал, что Москва не собирается мириться с ситуацией вокруг заморозки и использования российских активов в Европе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае, если ЕС действительно решит украсть активы, Россия может рассматривать это как повод для объявления войны.

