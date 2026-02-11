«Меры деэскалации»: в Финляндии призывают ЕС вернуть украденные российские активы

Ранее KP.RU писал, что Москва не собирается мириться с ситуацией вокруг заморозки и использования российских активов в Европе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае, если ЕС действительно решит украсть активы, Россия может рассматривать это как повод для объявления войны.