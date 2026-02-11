Польский Сейм отклонил во втором чтении законопроект об амнистии для наемников ВСУ

Нижняя палата парламента Польши, Сейм, приняла решение отправить законопроект об амнистии для польских граждан, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины, на третье, заключительное чтение. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте законодательного органа.
К документу были предложены две группы поправок: от депутатов правящей «Гражданской коалиции» и от представителей ультраправого объединения «Конфедерация». Первые настаивают на введении трёхмесячной отсрочки вступления закона в силу с момента его подписания президентом, что, по их замыслу, позволит распространить амнистию на большее число лиц, поскольку срок её действия истекает в день вступления закона в силу. «Конфедерация», в свою очередь, предлагает аннулировать присягу, принесённую поляками Украине.
В настоящее время в Польше за участие в наёмничестве за рубежом предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, однако, как ранее отмечал депутат Павел Суский, прокуратура фактически не преследует вернувшихся добровольцев.
Изначально законопроект, внесённый в Сейм 5 декабря, носит название «О ненаказании добровольцев, защищающих свободу и независимость Украины».
