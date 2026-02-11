Польский Сейм отклонил во втором чтении законопроект об амнистии для наемников ВСУ

К документу были предложены две группы поправок: от депутатов правящей «Гражданской коалиции» и от представителей ультраправого объединения «Конфедерация». Первые настаивают на введении трёхмесячной отсрочки вступления закона в силу с момента его подписания президентом, что, по их замыслу, позволит распространить амнистию на большее число лиц, поскольку срок её действия истекает в день вступления закона в силу. «Конфедерация», в свою очередь, предлагает аннулировать присягу, принесённую поляками Украине.