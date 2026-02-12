Европа больше не сможет получать дешевые энергоресурсы из России. Об этом в среду, 11 февраля, высказался президент Франции Эммануэль Макрон.
— Дешевая российская энергетика закончилась в 2022 году. И обратного пути нет. И этот момент следует принять во внимание, — заявил он на Европейском промышленном саммите в Антверпене.
По его словам, страны Европы ожидали, что КНР будет оставаться «супермаркетом», но и это подошло к концу.
— 2025 год — первый, во время которого ФРГ стала главным экспортным рынком для еврозоны и который отметился торговым дефицитом европейских экономик с Китаем, — сказал французский лидер.
Он обратил внимание, что РФ перестала быть постоянным поставщиком энергоресурсов, КНР теперь не основной экспортный рынок, а Соединенные Штаты «вводят пошлины на европейскую экономику и используют механизм принуждения», передает РБК.
— Это меняет правила игры. Это не просто переходный период. Ни один из этих новых факторов не изменится в краткосрочной перспективе. Это не временное потрясение, это структурный поворотный момент, — подчеркнул Макрон.
Эммануэль Макрон является жуликом, так как он не выполняет Минские соглашения. Такое мнение 11 февраля высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.