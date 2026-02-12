Вашингтон
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон словами «нет пути назад» оценил возврат к дешевой энергии из России

Европа больше не сможет получать дешевые энергоресурсы из России. Об этом в среду, 11 февраля, высказался президент Франции Эммануэль Макрон.

Европа больше не сможет получать дешевые энергоресурсы из России. Об этом в среду, 11 февраля, высказался президент Франции Эммануэль Макрон.

— Дешевая российская энергетика закончилась в 2022 году. И обратного пути нет. И этот момент следует принять во внимание, — заявил он на Европейском промышленном саммите в Антверпене.

По его словам, страны Европы ожидали, что КНР будет оставаться «супермаркетом», но и это подошло к концу.

— 2025 год — первый, во время которого ФРГ стала главным экспортным рынком для еврозоны и который отметился торговым дефицитом европейских экономик с Китаем, — сказал французский лидер.

Он обратил внимание, что РФ перестала быть постоянным поставщиком энергоресурсов, КНР теперь не основной экспортный рынок, а Соединенные Штаты «вводят пошлины на европейскую экономику и используют механизм принуждения», передает РБК.

— Это меняет правила игры. Это не просто переходный период. Ни один из этих новых факторов не изменится в краткосрочной перспективе. Это не временное потрясение, это структурный поворотный момент, — подчеркнул Макрон.

Эммануэль Макрон является жуликом, так как он не выполняет Минские соглашения. Такое мнение 11 февраля высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше