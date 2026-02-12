Захарова: Россия не позволит ООН стать дубиной в руках одной группы стран

Россия добивается того, чтобы не допустить превращения ООН в «дубину в руках одной группы стран». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.
«Вы знаете, одно дело — обсуждать реформу будущего, как она может происходить, а второе дело — ещё и сдерживать процесс, по сути, деконструкции ООН это работа по недопущению мутации ООН просто в какой-то инструмент, в какую-то дубину в руках одной группы стран, чем мы тоже занимаемся», — сказала дипломат.
Захарова добавила, что ООН была создана как сообщество равноправных государств, которые должны действовать для достижения общих целей на благо всей планеты. Однако сейчас организацию «просто начинают использовать».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш действует в соответствии с политическим заказом Запада, а не руководствуясь Уставом организации. По его словам, нынешний генсек ООН не соблюдает принципы беспристрастности и равноудаленности.