«Фактически, (эпоха — ред.) дешевой российской энергии (для стран Европы — ред.) прекратилась в 2022 году. И пути назад нет», — заявил французский лидер, выступая на саммите европейской промышленности в бельгийском Антверпене. Трансляцию его выступления вел Елисейский дворец.
Макрон также выразил мнение, что прошла и эпоха, когда Китай был основным экспортным рынком для европейских государств. По его словам, 2025 год стал первым годом, когда Германия, главная экспортная экономика Европы, зафиксировала дефицит торгового баланса с Китаем.
Кроме того, Макрон отдельно отметил, что США в настоящий момент оказывают давление на страны Европы через введение торговых пошлин.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.