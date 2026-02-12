По мнению спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, имя Мухамед стало самым популярным в столицах Великобритании и государств ЕС именно из-за их подхода к миграции.
«Миграционный подход Великобритании и Европы в одном посте», — написал Дмитриев в социальной сети X, комментируя данные World of Statistics.
Как следует из представленных цифр, именно это имя чаще всего дают новорожденным в Лондоне, Манчестере, Осло, Берлине, Брюсселе, Гааге и Амстердаме.
В свою очередь глава РФПИ уже несколько раз призывал премьера-министра Британии Кира Стармера покинуть пост.
При этом в России имя Варвара вошло в топ самых популярных в 2025 году. В то время как рейтинг популярных имен для мальчиков в Москве за 2024 и 2025 годы возглавили Михаил, Александр, Лев, Максим и Марк.