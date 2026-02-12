Дмитриев заявил о провале «оруэлловского режима» Стармера

Так спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству прокомментировал речь лидера либеральных демократов Эда Дейви о том, что назначение одного педофила не может расцениваться как неудача, а «назначение двух свидетельствует о катастрофической неосмотрительности». Речь идёт о британских политиках Питере Мандельсоне и Мэттью Дойле, обвиняемых в связях с Эпштейном.