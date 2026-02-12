Вашингтон
Дмитриев заявил о провале «оруэлловского режима» Стармера

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал скорую отставку британского премьера Кира Стармера, связывая её с политическими и экономическими неудачами, а также с файлами Джеффри Эпштейна. Об этом он написал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Назначения педофилов прекрасно дополняют неконтролируемую миграцию, банд, занимающихся вербовкой детей, досрочное освобождение преступников, разжигание войны, цензуру и экономические провалы оруэлловского режима Стармера. Мы сочувствуем британскому народу и верим, что он найдёт лучшее будущее», — пишет Дмитриев.

Так спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству прокомментировал речь лидера либеральных демократов Эда Дейви о том, что назначение одного педофила не может расцениваться как неудача, а «назначение двух свидетельствует о катастрофической неосмотрительности». Речь идёт о британских политиках Питере Мандельсоне и Мэттью Дойле, обвиняемых в связях с Эпштейном.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские спецслужбы были в курсе связей брата короля Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии. Дипломат обратила внимание на хронологию: лишение всех титулов произошло буквально за пару месяцев до публикации скандальных файлов по делу Эпштейна.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

