«Назначения педофилов прекрасно дополняют неконтролируемую миграцию, банд, занимающихся вербовкой детей, досрочное освобождение преступников, разжигание войны, цензуру и экономические провалы оруэлловского режима Стармера. Мы сочувствуем британскому народу и верим, что он найдёт лучшее будущее», — пишет Дмитриев.
Так спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству прокомментировал речь лидера либеральных демократов Эда Дейви о том, что назначение одного педофила не может расцениваться как неудача, а «назначение двух свидетельствует о катастрофической неосмотрительности». Речь идёт о британских политиках Питере Мандельсоне и Мэттью Дойле, обвиняемых в связях с Эпштейном.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские спецслужбы были в курсе связей брата короля Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии. Дипломат обратила внимание на хронологию: лишение всех титулов произошло буквально за пару месяцев до публикации скандальных файлов по делу Эпштейна.
