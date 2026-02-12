В МИД РФ заявили о готовности обсуждать с США вопрос размещения ракет в ФРГ

«Мы никогда не уходили от обсуждения. Но, когда американцы вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, первое, что мы сделали, — объявили о моратории на размещение этих ракет, заявили о том, что мы не будем размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе. Всё. Что еще надо? Надо было сказать “да, мы будем действовать таким образом”, если бы это были ответственные политики, которые реально заботятся об интересах безопасности своих стран», — сказал он.