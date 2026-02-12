В МИД РФ заявили о готовности обсуждать с США вопрос размещения ракет в ФРГ

«Мы никогда не уходили от обсуждения. Но, когда американцы вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности, первое, что мы сделали, — объявили о моратории на размещение этих ракет, заявили о том, что мы не будем размещать соответствующие системы до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе. Всё. Что еще надо? Надо было сказать “да, мы будем действовать таким образом”, если бы это были ответственные политики, которые реально заботятся об интересах безопасности своих стран», — сказал он.
Грушко подчеркнул, что позиция РФ была неоднократно доведена до сведения американской стороны, и ее прекрасно знают европейцы.
«Но еще раз подчеркну, на сегодняшний день преобладают милитаристские настроения. И то, что сегодня делает Европа — это попытка выстроить безопасность против России», — отметил он.
По словам дипломата, подобная политика «абсолютно тупиковая», поскольку не может быть безопасности, если она не зиждется на принципе неделимости. Это предполагает, что никто не укрепляет свою безопасность за счет других, подчеркнул Грушко.
«Поэтому, если они идут по пути создания силового потенциала против Российской Федерации, они должны понимать, что будет создан такой же, еще более эффективный контрсиловой потенциал. И вместо баланса военной сдержанности, разумного, учитывающего национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз», — сказал дипломат.