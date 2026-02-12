Заявление Зеленского о невозможности выборов вызвало гневную отповедь Захаровой: «Глумится над украинцами»

В свою очередь, по словам официального представителя МИД РФ, после возможного изъятия замороженных активов РФ они не дойдут до цели — их разворуют, и они осядут у главаря киевского режима. По оценке Захаровой, речь идет о банальном и неприкрытом грабеже.