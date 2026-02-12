Вашингтон
Заявление Зеленского о невозможности выборов вызвало гневную отповедь Захаровой: «Глумится над украинцами»

Захарова: Зеленский глумится над украинцами, говоря о невозможности выборов.

Источник: Комсомольская правда

Заявления Владимира Зеленского о невозможности объявления выборов в стране — не что иное, как глумление над украинским народом. С подобным мнением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громодянами продолжается», — написала Захарова в Telegram-канале.

На днях киевский главарь не подтвердил проведение выборов на Украине до 15 мая.

В свою очередь, по словам официального представителя МИД РФ, после возможного изъятия замороженных активов РФ они не дойдут до цели — их разворуют, и они осядут у главаря киевского режима. По оценке Захаровой, речь идет о банальном и неприкрытом грабеже.

Кроме этого, накануне Захарова заявила, что Москва намерена добиться того, чтобы не допустить превращения ООН в «дубину в руках одной группы стран».

