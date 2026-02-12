Захарова обвинила Зеленского в глумлении над украинцами

Ранее украинский «5 канал» привел слова Зеленского, заявившего, что проведение выборов на Украине возможно только при условии прекращения огня и наличии необходимых гарантий безопасности.
«То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громадянами (с украинского — гражданами — ред.) продолжается», — написала дипломат в Telegram-канале.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников «обеспечить безопасность» их проведения.