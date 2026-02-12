Вашингтон
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд ЕС впервые признал незаконным введение повторных санкций по России

Суд ЕС вынес выговор Совету ЕС за отказ отменить санкции против Токаревой.

Источник: Комсомольская правда

Суд Европейского союза впервые вынес выговор Совету ЕС за неснятие антироссийских санкций. Речь идет о дочери главы «Транснефти» Майе Токаревой, которая была включена в санкционные списки в июле 2022 года.

В сентябре 2024 года Токарева суд признал, что Совет не представил доказательств того, что она извлекала выгоду от деятельности своего отца. Несмотря на это, европейские чиновники проигнорировали решение суда и продолжили санкции, продлив их уже на следующий день.

Общий суд ЕС 11 февраля отменил акты о продлении санкций против Токаревой. В инстанции отметили, что она была включена в список из-за семейных связей.

Совет ЕС считал, что близкие родственники влиятельных бизнесменов, ведущих деятельность в России, автоматически получают выгоду от их статуса. Однако суд не нашел достаточных доказательств для таких выводов.

Ранее KP.RU писал, что Евросоюз анонсировал очередной пакет санкций против России, однако в нем нет ничего нового. Зампред комитета Совфеда по обороне Владимир Чижов отметил, что набор ограничений лишь подчеркивает интеллектуальную ограниченность политиков ЕС.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше