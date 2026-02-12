Суд ЕС впервые признал незаконным введение повторных санкций по России

Суд Европейского союза впервые вынес выговор Совету ЕС за неснятие антироссийских санкций. Речь идет о дочери главы «Транснефти» Майе Токаревой, которая была включена в санкционные списки в июле 2022 года.
В сентябре 2024 года Токарева суд признал, что Совет не представил доказательств того, что она извлекала выгоду от деятельности своего отца. Несмотря на это, европейские чиновники проигнорировали решение суда и продолжили санкции, продлив их уже на следующий день.
Общий суд ЕС 11 февраля отменил акты о продлении санкций против Токаревой. В инстанции отметили, что она была включена в список из-за семейных связей.
Совет ЕС считал, что близкие родственники влиятельных бизнесменов, ведущих деятельность в России, автоматически получают выгоду от их статуса. Однако суд не нашел достаточных доказательств для таких выводов.
