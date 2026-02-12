Вашингтон
Захарова: Зеленский глумится над украинцами своими словами о выборах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского о «невозможности» провести выборы на Украине 24 февраля. По мнению дипломата, подобные высказывания являются формой издевательства над гражданами страны.

Источник: Life.ru

«То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громодянами продолжается», — написала Захарова в своём Telegram-канале. Ранее экс-комик в очередной раз заявил о невозможности организовать избирательный процесс в текущих условиях, не уточнив при этом конкретных сроков.

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники в Киеве и европейских столицах сообщила, что Зеленский якобы готовит одновременно президентские выборы и референдум по мирному урегулированию. Оба голосования, по данным издания, должны были пройти не позднее 15 мая. Однако позже окружение Зеленского фактически дезавуировало эти планы, заявив, что подготовка к выборам возможна лишь после прекращения огня. Сам главарь киевского режима также не подтвердил возможность проведения выборов на Украине в указанный срок.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

