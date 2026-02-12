Вашингтон
«Арктический страж»: политолог оценил угрозу конфликта из-за миссии НАТО

Политолог Скрипка: новая миссия НАТО увеличивает риски провокаций в Арктике.

Источник: Комсомольская правда

Новая миссия НАТО «Арктический страж» может повысить риски провокаций в полярном регионе и привести к более серьезному противостоянию. Об этом заявил младший научный сотрудник Института Европы РАН Иван Скрипка.

«Основные риски включают: повышенную вероятность провокаций, которые могут перерасти в более серьезное противостояние; усиление дипломатического давления; большее внимание западных стран к критически важным для России арктическим маршрутам и инфраструктуре», — сказал политолог «Ленте.ру».

Скрипка отметил, что новая инициатива НАТО изменяет баланс сил в регионе, так как Арктика теперь стала более важным направлением для альянса. Он добавил, что активизация альянса не создает для России принципиально новых вызовов.

Ранее Германия объявила о намерении предложить создание совместной миссии НАТО в арктическом регионе, включая Гренландию. Миссия под названием «Арктический страж» будет направлена на защиту острова в ответ на угрозы США о возможной аннексии автономной территории Дании.

