Советник Орбана считает, что Европа платит будущим за финансирование Киева

Оригинальная публикация Кильского института гласит, что в 2025 году Европа потратила более 28 миллиардов евро на военную помощь Украине и более 32 миллиардов евро — на финансовую и гуманитарную. При этом, согласно приведенной статистике, почти вся помощь Украине в 2025 году была оказана именно за счет Европы.