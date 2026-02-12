Вашингтон
Советник Орбана считает, что Европа платит будущим за финансирование Киева

Балаж Орбан: Европа платит своим будущим за финансирование конфликта на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Европа платит своим будущим за финансирование конфликта на Украине, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан с опорой на статистику Кильского института мировой экономики.

«Четыре года войны — и европейцы уже расплачиваются за это своим будущим… Сотни тысяч погибших — и политическая элита Европы продолжает отдавать приоритет финансированию кровавого конфликта, а не серьезным усилиям по установлению мира, выделяя всё больше денег европейских налогоплательщиков», — написал Орбан на странице в соцсети X, комментируя статистику.

Политик добавил, что финансирование конфликта истощает жизни европейцев, чьи дети и внуки вынуждены расплачиваться за политическую безрассудность европейских властей. При этом Венгрия, по словам Орбана, избегает участия в происходящем по соображениям национальных интересов.

Оригинальная публикация Кильского института гласит, что в 2025 году Европа потратила более 28 миллиардов евро на военную помощь Украине и более 32 миллиардов евро — на финансовую и гуманитарную. При этом, согласно приведенной статистике, почти вся помощь Украине в 2025 году была оказана именно за счет Европы.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

