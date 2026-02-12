Дипмиссия отметила, что большинство наемников гибнет в зоне боевых действий. «Для бандеровцев они не более чем расходный материал. Командиры подразделений Вооруженных сил Украины, пытаясь минимизировать потери среди своих военнослужащих, не щадят иностранное “пушечное мясо”. К тому же Киев не заинтересован в том, чтобы “дикие гуси” возвращались на родину, ведь они могут рассказать неудобную правду о реальном бедственном положении дел на фронте», — заявили в посольстве.