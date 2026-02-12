Посольство РФ осудило показ фильма о наемниках ВСУ на аргентинском телеканале

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 февраля. /ТАСС/. Посольство России обеспокоено демонстрацией аргентинским телеканалом TN документального фильма, который фактически рекламирует наемничество на стороне Вооруженных сил Украины.
«С обеспокоенностью узнали о выходе документального фильма производства телеканала TN, в котором рассказывается об авантюристах, набираемых для отправки воевать за режим [Владимира] Зеленского, и, по сути, содержится неприкрытая реклама наемничества. Решительно осуждаем публикацию данного материала, не вписывающегося в традиционно дружественный характер отношений между Россией и Аргентиной», — говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном 11 февраля в его Telegram-канале.
Посольство России напомнило, что практика привлечения наемников противоречит международному праву. «Как известно, с самого начала специальной военной операции киевский режим пытается массово рекрутировать иностранцев. Для этого используются различные НПО и даже посольства за рубежом, что идет вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — добавили дипломаты.
Дипмиссия отметила, что большинство наемников гибнет в зоне боевых действий. «Для бандеровцев они не более чем расходный материал. Командиры подразделений Вооруженных сил Украины, пытаясь минимизировать потери среди своих военнослужащих, не щадят иностранное “пушечное мясо”. К тому же Киев не заинтересован в том, чтобы “дикие гуси” возвращались на родину, ведь они могут рассказать неудобную правду о реальном бедственном положении дел на фронте», — заявили в посольстве.