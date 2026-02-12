ТАСС: у Гуляйполя фиксируют постоянно высокий уровень дезертирства в рядах ВСУ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Постоянно высокий уровень дезертирства среди украинских военнослужащих фиксируется в районе Гуляйполя Запорожской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, это связано с отсутствием эвакуации и ротации у противника.
«На гуляйпольском направлении ситуация для ВСУ остается предельно тяжелой. Основной проблемой на данном участке является отсутствие возможности проводить эвакуацию и ротировать подразделения. Такие реалии снижают и без того низкий моральный дух украинских военнослужащих, в связи с чем на направлении сейчас фиксируется постоянно высокий уровень дезертирства», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что после освобождения города противник перебросил к Гуляйполю стратегические резервы — не менее семи штурмовых групп, пытаясь остановить продвижение группировки «Восток». Представитель силовых структур указал, что данные соединения прибыли не на замену «уже измотанным в боях» частям, а как дополнительная сила.
«В связи с огромной насыщенностью поля боя FPV-дронами, противник действует группами по 3−5 человек. Если более одного бойца в группе получают ранения, то “оттянуться” самостоятельно они уже не могут, а техника неспособна приблизиться к ним в “серой зоне” из-за беспилотников», — добавил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин утром 27 декабря 2025 года провел совещание на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему об обстановке в зоне СВО, а командующие группировками войск «Центр» и «Восток» — о ходе выполнения боевых задач и об освобождении ими городов Димитров и Гуляйполе.
Город Гуляйполе — серьезный район обороны, оборудованный противником в инженерном отношении, защищенный с севера и востока водными преградами — рекой Гайчур и ее притоками. Расстояние до Орехова — до 35 км, до Запорожья — до 90 км. Установление контроля над Гуляйполем позволит закрепиться на западном берегу реки Гайчур, а также создать угрозу обхода обороны противника в Орехове.