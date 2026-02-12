ТАСС: у Гуляйполя фиксируют постоянно высокий уровень дезертирства в рядах ВСУ

«В связи с огромной насыщенностью поля боя FPV-дронами, противник действует группами по 3−5 человек. Если более одного бойца в группе получают ранения, то “оттянуться” самостоятельно они уже не могут, а техника неспособна приблизиться к ним в “серой зоне” из-за беспилотников», — добавил собеседник агентства.