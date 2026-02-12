Умер американский актер Джеймс Ван Дер Бик

Джеймс Ван Дер Бик начал карьеру на экране в середине 1980-х годов, на его счету десятки ролей в комедийных и романтических фильмах и сериалах. Массовому зрителю наиболее запомнился ролью Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона», также исполнял эпизодические роли в сериалах «Как я встретил вашу маму», «Закон и порядок» и «C.S.I.».