Умер американский актер Джеймс Ван Дер Бик

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по ведущей роли в сериале «Бухта Доусона», скончался в возрасте 48 лет, сообщила его супруга Кимберли.
«Сегодня утром мирно скончался наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством», — написала Кимберли Ван Дер Бик в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Телеканал NBC отмечает, что в 2024 году Ван Дер Бик объявил, что ему диагностировали рак толстой кишки 3-й стадии.
Джеймс Ван Дер Бик начал карьеру на экране в середине 1980-х годов, на его счету десятки ролей в комедийных и романтических фильмах и сериалах. Массовому зрителю наиболее запомнился ролью Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона», также исполнял эпизодические роли в сериалах «Как я встретил вашу маму», «Закон и порядок» и «C.S.I.».