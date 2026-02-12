Вашингтон
Умер американский актер Джеймс Ван Дер Бик

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в возрасте 48 лет.

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по ведущей роли в сериале «Бухта Доусона», скончался в возрасте 48 лет, сообщила его супруга Кимберли.

«Сегодня утром мирно скончался наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством», — написала Кимберли Ван Дер Бик в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Телеканал NBC отмечает, что в 2024 году Ван Дер Бик объявил, что ему диагностировали рак толстой кишки 3-й стадии.

Джеймс Ван Дер Бик начал карьеру на экране в середине 1980-х годов, на его счету десятки ролей в комедийных и романтических фильмах и сериалах. Массовому зрителю наиболее запомнился ролью Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона», также исполнял эпизодические роли в сериалах «Как я встретил вашу маму», «Закон и порядок» и «C.S.I.».