Марочко: ВС РФ расширили зону контроля восточнее Святогорска

ЛУГАНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие расширили зону контроля у населенного пункта Татьяновка восточнее Святогорска Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Есть небольшие продвижения наших войск севернее Татьяновки — расширена зона контроля. Но больше успехов по той информации, которая мне поступает, достигнуто в районе населенного пункта Александровка», — сказал он.
Марочко отметил, что участок фронта у Святогорска «весьма сложен». «Там, где наблюдается определенное ослабление оборонительной линии противника, там и наносятся основные удары наших войск», — уточнил военный эксперт.
6 февраля Марочко сообщал ТАСС, что российские военные закрепились в северо-западной части населенного пункта Татьяновка у Святогорска.