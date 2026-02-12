Вашингтон
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ расширили зону контроля восточнее Святогорска

Военный эксперт отметил, что участок фронта у населенного пункта «весьма сложен».

ЛУГАНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие расширили зону контроля у населенного пункта Татьяновка восточнее Святогорска Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Есть небольшие продвижения наших войск севернее Татьяновки — расширена зона контроля. Но больше успехов по той информации, которая мне поступает, достигнуто в районе населенного пункта Александровка», — сказал он.

Марочко отметил, что участок фронта у Святогорска «весьма сложен». «Там, где наблюдается определенное ослабление оборонительной линии противника, там и наносятся основные удары наших войск», — уточнил военный эксперт.

6 февраля Марочко сообщал ТАСС, что российские военные закрепились в северо-западной части населенного пункта Татьяновка у Святогорска.