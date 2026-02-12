Вашингтон
США перебрасывают дополнительные военные силы к границам Ирана

Вашингтон наращивает военное присутствие у иранских границ. Соответствующее распоряжение отдано президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Питом Хегсетом. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Life.ru

«Президент и госсекретарь Хегсет перебрасывают военные силы в направлении Ирана», — сообщил Бессент. Он также отметил, что перед администрацией США стоит ряд решений, однако конкретизировать их содержание отказался.

Ранее Дональд Трамп заявил, что администрация Соединённых Штатов готова применить жёсткие меры в отношении Ирана в случае провала переговоров по ядерной программе. Республиканец подчеркнул, что стороны либо заключат соглашение, либо Вашингтону придётся пойти на решительные действия, сославшись на опыт прошлого года. Тогда, в июне 2025 года, были нанесены удары по иранским ядерным объектам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

