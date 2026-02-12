США перебрасывают дополнительные военные силы к границам Ирана

Ранее Дональд Трамп заявил, что администрация Соединённых Штатов готова применить жёсткие меры в отношении Ирана в случае провала переговоров по ядерной программе. Республиканец подчеркнул, что стороны либо заключат соглашение, либо Вашингтону придётся пойти на решительные действия, сославшись на опыт прошлого года. Тогда, в июне 2025 года, были нанесены удары по иранским ядерным объектам.