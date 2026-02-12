Европа платит своим будущим за финансирование конфликта на Украине, заявили в Венгрии

В своём посте в социальной сети X он отметил, что политическая элита ЕС продолжает наращивать финансовую поддержку Киева за счёт европейских налогоплательщиков, вместо того чтобы сосредоточиться на реальных усилиях по достижению мира. По словам Орбана, такая политика истощает жизни нынешнего и будущих поколений европейцев. Он подчеркнул, что Венгрия, руководствуясь национальными интересами, не участвует в этой стратегии.