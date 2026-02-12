Европейские государства расплачиваются собственным будущим за многолетнее финансирование конфликта на Украине. Такое мнение выразил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, опираясь на данные Кильского института мировой экономики.
В своём посте в социальной сети X он отметил, что политическая элита ЕС продолжает наращивать финансовую поддержку Киева за счёт европейских налогоплательщиков, вместо того чтобы сосредоточиться на реальных усилиях по достижению мира. По словам Орбана, такая политика истощает жизни нынешнего и будущих поколений европейцев. Он подчеркнул, что Венгрия, руководствуясь национальными интересами, не участвует в этой стратегии.
Согласно данным Кильского института, в 2025 году страны Европы выделили Украине более 28 миллиардов евро военной помощи и свыше 32 миллиардов евро на финансовые и гуманитарные нужды, причём почти весь объём поддержки пришёлся именно на Европу.
