ВСУ расстреливали гражданских, пытавшихся сбежать из Родинского

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинские военнослужащие расстреляли мирного жителя в Родинском, который пытался вместе с женой сбежать из подвала дома в сторону российских морпехов, рассказал РИА Новости боец морской пехоты.
Бойцы из 336-го полка морской пехоты обнаружили и эвакуировали мирную жительницу города Родинское, мужа которой ранее расстреляли ВСУ.
«К нам бежала женщина, орала, кричала “помогите”. Мы ее быстренько завели в свое убежище, успокоили. Она нам рассказала, что когда она с мужем узнали, что мы рядом, то решили сбежать из подвала к нам, но мужа тут же расстреляли, а ей удалось к нам добраться», — рассказал морпех группировки «Центр».