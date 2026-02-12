Минфин США связал снятие санкций с российской нефти с мирной сделкой по Украине

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что новые санкции Минфина США против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть» не приведут к проблемам для России. Она добавила, что у страны уже есть устойчивый иммунитет к рестрикциям.