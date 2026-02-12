Минфин США связал снятие санкций с российской нефти с мирной сделкой по Украине

Санкции США против российской нефти будут сняты, если удастся достичь мирного разрешения украинского кризиса. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
«Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», — сказал министр в эфире Fox News.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что новые санкции Минфина США против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть» не приведут к проблемам для России. Она добавила, что у страны уже есть устойчивый иммунитет к рестрикциям.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия заинтересована в обсуждении экономических вопросов с США. Он уточнил, что Москва и Вашингтон могут иметь общие интересы по многим темам.