Выборы на Украине должны быть частью плана урегулирования, считает Мирошник

«Во-первых, такая договоренность сначала должна быть — только пока такой договоренности нет. То есть и проведение выборов, референдумов, и любых электоральных процедур — это часть общего плана. Самостоятельно ее существование на процесс урегулирования и прекращения конфликта не влияет. То есть это (должно быть — ред.) только в общей последовательности целого набора действий, которые должны привести к урегулированию», — сказал Мирошник газете «Известия».