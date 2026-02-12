В ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб ребенок

«По предварительной информации, 23-летний водитель, находясь за рулем автомобиля марки “Лада”, не справился с управлением и совершил попутное столкновение с грузовой автомашиной марки “Скания”. В результате ДТП погиб двухлетний мальчик — пассажир легковушки, а его мать получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.