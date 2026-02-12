Вашингтон
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб ребенок

В ДТП с грузовиком в Солнечногорске погиб ребенок.

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ребенок погиб в результате ДТП с участием автомобиля и грузовика в Солнечногорске, его мать госпитализирована с телесными повреждениями, сообщает подмосковный главк МВД России.

«По предварительной информации, 23-летний водитель, находясь за рулем автомобиля марки “Лада”, не справился с управлением и совершил попутное столкновение с грузовой автомашиной марки “Скания”. В результате ДТП погиб двухлетний мальчик — пассажир легковушки, а его мать получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.