ВСУ расстреливали гражданских при попытке сбежать из Родинского

Украинские военные убили мирного жителя города Родинское, который попытался вместе с женой перейти к позициям российских морских пехотинцев. Об этом РИА Новости рассказал боец 336-го полка морской пехоты группировки «Центр».
По словам военнослужащего, женщина в отчаянии выбежала к российским бойцам с криками о помощи. Её удалось оперативно увести в укрытие и успокоить.
Она сообщила, что они с супругом, узнав о приближении российских подразделений, решили покинуть подвал и перейти на сторону морпехов, однако мужчину расстреляли на месте, а ей чудом удалось добежать.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дроном скорую помощь, есть пострадавшие.
