Вашингтон
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ расстреливали гражданских при попытке сбежать из Родинского

Украинские военные убили мирного жителя города Родинское, который попытался вместе с женой перейти к позициям российских морских пехотинцев.

Украинские военные убили мирного жителя города Родинское, который попытался вместе с женой перейти к позициям российских морских пехотинцев. Об этом РИА Новости рассказал боец 336-го полка морской пехоты группировки «Центр».

По словам военнослужащего, женщина в отчаянии выбежала к российским бойцам с криками о помощи. Её удалось оперативно увести в укрытие и успокоить.

Она сообщила, что они с супругом, узнав о приближении российских подразделений, решили покинуть подвал и перейти на сторону морпехов, однако мужчину расстреляли на месте, а ей чудом удалось добежать.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дроном скорую помощь, есть пострадавшие.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.