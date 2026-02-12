Посольство следит за ситуацией с россиянами, якобы нарушившими законы Чили

«В связи с новыми случаями задержаний российских туристов в Чили в результате нарушения ими местного природоохранного законодательства сообщаем следующее. Из местных СМИ известно, что предполагаемые нарушители должны предстать перед чилийским судом на предмет определения наказания. В соответствии с имеющимися предписаниями продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и в случае необходимости предпримем меры по защите законных прав и интересов соотечественников. Одновременно призываем всех российских граждан, находящихся в Чили, уважать нормы и законы страны пребывания», — отметили в посольстве.