Пакистан показал сверхзвуковую противокорабельную ракету на World Defense Show

Скорость полета боеприпаса на конечном участке траектории составляет более 2 чисел Маха.

ЭР-РИЯД, 12 февраля. /ТАСС/. Сверхзвуковую ракету Smash, запускаемую с корабля, показал на выставке World Defense Show пакистанский военно-промышленный конгломерат GIDS. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Ракета позиционируется как гиперзвуковая, хотя в сопроводительной информации на стенде указывалось, что скорость ее полета на конечном участке траектории составляет более 2 чисел Маха. Заявляется, что Smash предназначена для поражения как морских, так и наземных целей.

Боевая часть представлена как в осколочном, так и фугасном варианте исполнения.