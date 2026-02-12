Пакистан показал сверхзвуковую противокорабельную ракету на World Defense Show

Ракета позиционируется как гиперзвуковая, хотя в сопроводительной информации на стенде указывалось, что скорость ее полета на конечном участке траектории составляет более 2 чисел Маха. Заявляется, что Smash предназначена для поражения как морских, так и наземных целей.