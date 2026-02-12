Вашингтон
Министры обороны стран НАТО 12 февраля соберутся в Брюсселе

В Брюсселе пройдет заседание министров обороны НАТО перед саммитом в Анкаре.

Источник: Комсомольская правда

Министры обороны стран НАТО соберутся в Брюсселе 12 февраля для подготовки к саммиту Североатлантического альянса в Анкаре. Об этом сообщила пресс-служба альянса на официальном сайте.

На встрече будут присутствовать 32 министра обороны стран НАТО. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте уточнил, что в четверг также пройдет заседание Совета НАТО-Украина.

В заседании Совета НАТО-Украина примет участие новый украинский глава Минобороны Михаил Федоров и представители ЕС. После этого министры присоединятся к заседанию Контактной группы по обороне Украины, возглавляемой Великобританией и Германией.

Ранее Североатлантический альянс начал проведение операции «Арктический страж» в ответ на критику президентом США Дональдом Трампом деятельности НАТО в Арктике. По данным британских СМИ, что целью миссии является укрепление присутствия альянса и обеспечение региональной безопасности.

