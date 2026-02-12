Стармер призвал бизнесмена Рэтклиффа извиниться за слова о колонизации Британии

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер призвал английского миллиардера Джима Рэтклиффа извиниться за высказывания, что мигранты якобы колонизировали Великобританию.
«Оскорбительно и ошибочно. Великобритания — страна гордости, толерантности и разнообразия. Джим Рэтклифф должен принести извинения», — написал глава правительства в X.
Официальный представитель премьер-министра добавил, что 73-летний владелец международной химической группы Ineos и совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» «должен извиниться немедленно». Он добавил, что подобные заявления «играют на руку тем, кто хочет разделить» Великобританию.
11 февраля бизнесмен в интервью телеканалу Sky News сообщил, что мигранты колонизировали Великобританию, поглощая государственные ресурсы через получение пособий. Он добавил, что экономика не выдерживает такого давления, предположив, что Стармер — «слишком хороший» человек, чтобы принимать жесткие решения.
В свою очередь лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж поддержал высказывания Рэтклиффа. «Наша страна пережила беспрецедентную массовую миграцию, которая изменила многие ее районы. Лейбористы могут пытаться закрывать глаза на это, но Reform так не поступит», — сказал Фараж.
Рэтклифф — один из богатейших людей Соединенного Королевства. Его состояние в 2025 году оценивалось в ?17,05 млрд ($23,3 млрд). В ежегодном рейтинге самых богатых жителей страны, который публикует газета The Times, Рэтклифф занял в 2025 году седьмую строку.